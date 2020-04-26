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Лукашенко запропонував запустити підприємства у зоні, яка постраждала від вибуху на ЧАЕС

Президент Білорусі Олександр Лукашенко вважає, що в районах, які постраждали від радіації після вибуху на Чорнобильській АЕС і вважалися непридатними для життя, можна і потрібно перебувати людям.

Лукашенко доручив обміркувати проекти підприємств, які можна запустити на цих територіях. Зокрема, йдеться про населені пункти Брагін, Наровля і Хойники.

– Сьогодні люди розуміють, що на цій землі можна жити. Найголовніше, ми тут будемо жити, – заявив Лукашенко.

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За словами Лукашенка, це можуть бути виробничі багатогалузеві холдинги, які працюватимуть за різними напрямками.

Нагадаємо, раніше ми писали, що напередодні річниці аварії на Чорнобильській АЕС президент Буларусі Олександр Лукашенко поїхав до Чорнобильськоъ зони садити сосни.

Джерело: БелТА

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