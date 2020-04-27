Польша хочет отправить чартер за украинскими заробитчанами

В Польше хотят несколько сотен украинских заробитчан привезти чартерным рейсом для сезонных работ.

— Мы хотим перевезти первых 200 человек из Украины на фабрики во Вроцлав, — заявил президент службы персонала промышленников Кшиштоф Инглот.

По его словам, местные фермеры заинтересованы в сезонных работниках, ежегодно занимавшихся сбором урожая.

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Польские специалисты по рынку труда все чаще заявляют, что организации чартерных рейсов ничто не препятствует, и, несмотря на солидные расходы, это более выгодно, чем потерять урожай.

Ранее Факты ICTV писали, что 200 украинских заробитчан 23 апреля полетели спецрейсом до Финляндии. Чартер организовали финские власти по просьбе местных фермеров.

Финны планируют привлечь около тысячи работников из Украины.

Источник: TVP