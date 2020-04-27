Польща хоче відправити чартер за українськими заробітчанами

У Польщі хочуть кілька сотень українських заробітчан привезти чартерним рейсом для сезонних робіт.

– Ми хочемо перевезти перших 200 осіб з України на фабрики до Вроцлава, – заявив президент служби персоналу промисловців Кшиштоф Інглот.

За його словами, місцеві фермери зацікавлені в сезонних працівниках, які щорічно займалися збором врожаю.

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Польські фахівці з ринку праці все частіше заявляють, що організації чартерних рейсів ніщо не перешкоджає, і, попри солідні витрати, це вигідніше, ніж втратити урожай.

Раніше Факти ICTV писали, що 200 українських заробітчан 23 квітня полетіли спецрейсом до Фінляндії. Чартер організувала фінська влада на прохання місцевих фермерів.

Джерело: TVP