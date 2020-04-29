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Факты / Мир

Ослабление карантина: в Польше анонсировали открытие торговых центров

Польша анонсирует открытие торговых центров и детских садов с начала мая.

Об этом объявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

— С 6 мая мы предоставим возможность восстановить работу яслям и детсадам. С 4 мая могут открыться гостиницы музеи и торговые центры, — говорит Моравецкий.

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Премьер-министр добавил, что, несмотря на ослабление ограничений, меры безопасности остаются актуальными.

— Мы ни на секунду не должны ослаблять меры безопасности. Выходить из дома можно только на работу, в магазин или при наличии других уважительных причин, — подчеркнул он.

Напомним, в Польше с 20 апреля жителям разрешили посещать леса и парки.

Источник: RMF 24

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