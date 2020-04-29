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Послаблення карантину: у Польщі анонсували відкриття торговельних центрів

Польща анонсує відкриття торговельних центрів та дитсадків з початку травня.

Про це оголосив прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.

– З 6 травня ми надамо можливість відновити роботу яслам та дитсадкам. З 4 травня можуть відкритися готелі, музеї та торговельні центрів, – каже Моравецький.

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Прем’єр-міністр додав, що, попри послаблення обмежень, заходи безпеки залишаються актуальними.

– Ми маємо ні на секунду не послаблювати заходи безпеки. Виходити з дому можна тільки на роботу, у магазин та за наявності інших поважних причин, – наголосив він.

Нагадаємо, у Польщі з 20 квітня жителям дозволили відвідувати ліси та парки.

Джерело: RMF 24

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