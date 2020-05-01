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Факты / Мир / Россия

Почти 8 тыс. за сутки: в РФ зафиксировали рекордное количество больных Covid-19

В России за сутки выявлено 7 933 новых случая заражения коронавирусом. Это самый высокий суточный показатель с начала эпидемии в стране.

За минувшие сутки от коронавируса в России умерли 96 человек.

Общее количество инфицированных Covid-19 достигло 114 тыс., 1 169 летальных случаев и более 13 тыс. человек выздоровели.

ЧитайтеВ России создали шлем от коронавируса

Больше всего случаев коронавируса зафиксировано в Москве — 3 561 человек.

Напомним, 30 апреля у премьер-министра РФ Михаила Мишустина диагностирован коронавирус. Он сообщил, что будет соблюдать самоизоляцию.

Источник: Минздрав РФ

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