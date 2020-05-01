У Росії за добу виявлено 7 933 нових випадки зараження коронавірусом. Це найвищий добовий показник з початку епідемії в країні.

За минулу добу від коронавірусу в Росії померли 96 осіб.

Загальна кількість інфікованих Covid-19 досягла 114 тис., 1 169 летальних випадків і більше 13 тис. осіб одужали.

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Найбільше випадків коронавірусу зафіксовано в Москві – 3 561 людина.

Нагадаємо, 30 квітня у прем’єр-міністра РФ Михайла Мішустіна діагностовано коронавірус. Він повідомив, що дотримуватиметься самоізоляції.

Джерело: МОЗ РФ