Лукашенко заявил, что не может отменить парад 9 мая

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не собирается отменять парад на 9 мая из-за пандемии коронавируса.

По его словам, это эмоциональная, глубоко идеологическая вещь.

— Мы не можем отменить парад. Просто не можем. Я долго над этим думал. Это эмоциональная, глубоко идеологическая вещь. Надо помнить, что люди умирали, может быть, и от вирусов, других болезней. Но они это не испытывали время и об этом не думали. И умирали они ради нас, как бы это пафосно ни звучало. И подумайте, что скажут люди. Может, не сразу, через день, через два после этого, — скажут, что испугались, — заявил Лукашенко.

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Он предупредил организаторов, что в случае проведения парада никого тянуть на это мероприятие не надо.

— Не хотят люди, боятся, берегут здоровье — мы это поймем. Достаточно сегодня желающих — тысячи и тысячи людей хотят, чтобы это мероприятие прошло, — сказал президент Беларуси.

Напомним, в Украине выплаты ветеранам к 9 мая составят от 900 грн до 4 120 грн в зависимости от категории.

Об этом сообщила министр соцполитики Марина Лазебная.

Источник: Белта