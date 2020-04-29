Выплаты ветеранам к 9 мая: кто и сколько получит

Выплаты ветеранам к 9 мая составят от 900 грн до 4 120 грн в зависимости от категории.

Об этом сообщила министр соцполитики Марина Лазебная.

— Ежегодно накануне майских праздников более миллиона ветеранов и жертв нацистских преследований получают разовую денежную помощь до 5 мая. В 2020 году она составит от 900 грн до 4 120 грн в зависимости от категории, – сказала она.

По ее словам, на одноразовые выплаты ветеранам войны выделено 1,3 млрд грн из бюджета Украины.

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Выплаты к 9 мая по категориям:

ветераны войны I группы инвалидности – 4 120 грн;

ветераны войны II группы инвалидности – 3 640 грн;

ветераны войны II группы инвалидности – 3 160 грн;

участники боевых действий – 1 390 грн;

лица, имеющие особые заслуги перед Родиной – 4 120 грн;

члены семей погибших, жены и мужья умерших лиц с инвалидностью, полученной вследствие войны, супруги умерших участников боевых действий, участники войны, признанные при жизни лицами с инвалидностью вследствие общего заболевания, трудового увечья и других причин – по 900 грн.

Также Лазебная рассказала, что по состоянию на 28 апреля 843 тыс. ветеранов уже получили денежные выплаты.

Напомним, в Министерстве по делам ветеранов разрабатывают законопроект о льготном ввозе автомобилей ветеранами из-за границы на территорию Украины для организации собственного дела.