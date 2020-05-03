Лукашенко заявив, що не може скасувати парад 9 травня

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що не збирається скасовувати парад на 9 травня через пандемію коронавірусу.

За його словами, це емоційна, глибоко ідеологічна річ.

– Ми не можемо скасувати парад. Просто не можемо. Я довго над цим думав. Це емоційна, глибоко ідеологічна річ. Треба пам’ятати, що ті люди вмирали, може бути, і від вірусів, інших хвороб. Але вони це не відчували часом і про це не думали. І вмирали вони заради нас, як би це пафосно не звучало. І подумайте, що скажуть люди. Може, не відразу, через день, через два після цього, – скажуть, що злякалися, – заявив Лукашенко.

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Він попередив організаторів, що в разі проведення параду нікого тягнути на цей захід не треба.

– Не хочуть люди, бояться, бережуть здоров’я – ми це зрозуміємо. Достатньо сьогодні охочих – тисячі й тисячі людей хочуть, щоб цей захід пройшов, – сказав президент Білорусі.

Нагадаємо, в Україні виплати ветеранам до 9 травня становитимуть від 900 грн до 4 120 грн залежно від категорії.

Про це повідомила міністр соцполітики Марина Лазебна.

Джерело: Белта