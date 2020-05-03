В Испании зафиксировали наименьшее количество умерших от Covid-19

В Испании зафиксировали резкое снижение суточных показателей заболеваемости и смертности от коронавируса.

За последние сутки в Испании умерло 164 человека. Это наименьший показатель с 18 марта, когда было 107 умерших.

Общее количество погибших в Испании достигло 25 264 (четвертое место в мире).

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Также за последние сутки 838 человек заболели Covid-19. Ранее фиксировали ежедневно более тысячи новых случаев.

К слову, на первом месте по количеству инфицированных коронавирусом США, где заболели 1 133 069 человек.

На втором месте оказалась Испания. В стране Covid-19 диагностировали у 216 582 человек. На третьем месте по количеству заболевших Италия. Там коронавирусом заболели 209 328 человек.

Напомним, по состоянию на 3 мая 2020 года в Украине зафиксировано 11 913 случая инфицирования новой коронавирусной инфекцией, которая зародилась в китайском городе Ухань.

Источник: Министерство здравоохранения Испании