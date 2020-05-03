В Іспанії зафіксували найменшу кількість померлих від Covid-19

В Іспанії зафіксували різке зниження добових показників захворюваності та смертності від коронавірусу.

За останню добу в Іспанії померло 164 людини. Це найменший показник з 18 березня, коли було 107 померлих.

Загальна кількість загиблих в Іспанії досягла 25 264 (четверте місце в світі).

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Також за останню добу 838 осіб захворіли Covid-19. Раніше фіксували щодня більше тисячі нових випадків.

До речі, на першому місці за кількістю інфікованих коронавірусом США, де захворіло 1 133 069 осіб.

На другому місці опинилася Іспанія. В країні Covid-19 діагностували у 216 582 осіб. На третьому місці за кількістю хворих Італія. Там на коронавірус захворіли 209 328 осіб.

Нагадаємо, станом на 3 травня 2020 року в Україні зафіксовано 11 913 випадки інфікування новою коронавірусною інфекцією, яка зародилася у китайському місті Ухань.

Джерело: Міністерство охорони здоров’я Іспанії