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Факты / Украина / Общество

502 за сутки: в Украине зафиксировано 11 913 случаев коронавируса

По состоянию на 3 мая 2020 года в Украине зафиксировано 11 913 случая инфицирования новой коронавирусной инфекцией, которая зародилась в китайском городе Ухань.

288 человек умерло, а 1 547 выздоровели.

По результатам исследований вирусологической референс-лаборатории ЦОЗ Украины и областных лабораторных центров, в течение суток подтверждено 502 положительных результата ПЦР-исследования на новую коронавирусную инфекцию.

На амбулаторном лечении находятся 8 348 пациентов, из них 680 детей и 1924 медработники. Всего нуждались в госпитализации 3 565 человек, из них 149 детей и 401 медик.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

  • Винницкая область — 435 случаев;
  • Волынская область — 324 случая;
  • Днепропетровская область — 448 случаев;
  • Донецкая область — 70 случаев;
  • Житомирская область — 423 случая;
  • Закарпатская область — 508 случаев;
  • Запорожская область — 275 случаев;
  • Ивано-Франковская область — 965 случаев;
  • Кировоградская область — 397 случаев;
  • г. Киев — 1 511 случаев;
  • Киевская область — 784 случая;
  • Львовская область — 473 случая;
  • Луганская область — 37 случаев;
  • Николаевская область — 149 случаев;
  • Одесская область — 409 случаев;
  • Полтавская область — 222 случая;
  • Ровенская область — 726 случаев;
  • Сумская область — 110 случаев;
  • Тернопольская область — 868 случаев;
  • Харьковская область — 348 случаев;
  • Херсонская область — 136 случаев;
  • Хмельницкая область — 115 случаев;
  • Черновицкая область — 1818 случаев;
  • Черкасская область — 308 случаев;
  • Черниговская область — 54 случая.

502 за сутки: в Украине зафиксировано 11 913 случаев коронавируса

Читайте: Карта распространения коронавируса онлайн — статистика

Все, что нужно знать о карантине в Украине, читайте на сайте Факты ICTV.

Источник: Центр общественного здоровья

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