502 за сутки: в Украине зафиксировано 11 913 случаев коронавируса

По состоянию на 3 мая 2020 года в Украине зафиксировано 11 913 случая инфицирования новой коронавирусной инфекцией, которая зародилась в китайском городе Ухань.

288 человек умерло, а 1 547 выздоровели.

По результатам исследований вирусологической референс-лаборатории ЦОЗ Украины и областных лабораторных центров, в течение суток подтверждено 502 положительных результата ПЦР-исследования на новую коронавирусную инфекцию.

На амбулаторном лечении находятся 8 348 пациентов, из них 680 детей и 1924 медработники. Всего нуждались в госпитализации 3 565 человек, из них 149 детей и 401 медик.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область — 435 случаев;

Волынская область — 324 случая;

Днепропетровская область — 448 случаев;

Донецкая область — 70 случаев;

Житомирская область — 423 случая;

Закарпатская область — 508 случаев;

Запорожская область — 275 случаев;

Ивано-Франковская область — 965 случаев;

Кировоградская область — 397 случаев;

г. Киев — 1 511 случаев;

Киевская область — 784 случая;

Львовская область — 473 случая;

Луганская область — 37 случаев;

Николаевская область — 149 случаев;

Одесская область — 409 случаев;

Полтавская область — 222 случая;

Ровенская область — 726 случаев;

Сумская область — 110 случаев;

Тернопольская область — 868 случаев;

Харьковская область — 348 случаев;

Херсонская область — 136 случаев;

Хмельницкая область — 115 случаев;

Черновицкая область — 1818 случаев;

Черкасская область — 308 случаев;

Черниговская область — 54 случая.

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