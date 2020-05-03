502 за сутки: в Украине зафиксировано 11 913 случаев коронавируса

По состоянию на 3 мая 2020 года в Украине зафиксировано 11 913 случая инфицирования новой коронавирусной инфекцией, которая зародилась в китайском городе Ухань.
288 человек умерло, а 1 547 выздоровели.
По результатам исследований вирусологической референс-лаборатории ЦОЗ Украины и областных лабораторных центров, в течение суток подтверждено 502 положительных результата ПЦР-исследования на новую коронавирусную инфекцию.
На амбулаторном лечении находятся 8 348 пациентов, из них 680 детей и 1924 медработники. Всего нуждались в госпитализации 3 565 человек, из них 149 детей и 401 медик.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
- Винницкая область — 435 случаев;
- Волынская область — 324 случая;
- Днепропетровская область — 448 случаев;
- Донецкая область — 70 случаев;
- Житомирская область — 423 случая;
- Закарпатская область — 508 случаев;
- Запорожская область — 275 случаев;
- Ивано-Франковская область — 965 случаев;
- Кировоградская область — 397 случаев;
- г. Киев — 1 511 случаев;
- Киевская область — 784 случая;
- Львовская область — 473 случая;
- Луганская область — 37 случаев;
- Николаевская область — 149 случаев;
- Одесская область — 409 случаев;
- Полтавская область — 222 случая;
- Ровенская область — 726 случаев;
- Сумская область — 110 случаев;
- Тернопольская область — 868 случаев;
- Харьковская область — 348 случаев;
- Херсонская область — 136 случаев;
- Хмельницкая область — 115 случаев;
- Черновицкая область — 1818 случаев;
- Черкасская область — 308 случаев;
- Черниговская область — 54 случая.
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