Президентские выборы в Беларуси точно будут летом — Лукашенко

Нынешние президентские выборы в Беларуси состоятся летом, их дату определят в ближайшее время.

Об этом сообщил действующий глава государства Александр Лукашенко.

— У нас нет оснований их (выборы, — Ред.) переносить, нет возможности по Конституции перенести эти выборы. Поэтому мы проведем выборы, в ближайшее время с датой определимся. Это будет точно летом. Крайний срок — конец августа, — сказал Лукашенко.

Читайте: Лукашенко посоветовал бороться с коронавируса спортом и сметанным маслом

По данным Министерства здравоохранения Беларуси, в стране по состоянию на 4 мая коронавирус подтвержден у 17 489 человек, из них 103 человека умерли, выздоровели 3 259 пациентов.

Ранее Александр Лукашенко заявил, что не собирается отменять парад на 9 мая из-за пандемии коронавируса.

По его словам, это эмоциональная, глубоко идеологическая вещь.

Источник: Белта