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Президентські вибори у Білорусі точно будуть влітку – Лукашенко

Цьогорічні президентські вибори у Білорусі відбудуться влітку, їхню дату визначать найближчим часом.

Про це повідомив чинний глава держави Олександр Лукашенко.

– У нас немає підстав їх (вибори, – Ред.) переносити, немає можливості за Конституцією перенести ці вибори.

Тому ми проведемо вибори, найближчим часом з датою визначимося. Це буде точно влітку. Крайній термін – кінець серпня, – сказав Лукашенко.

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За даними Міністерства охорони здоров’я Білорусі, у країні станом на 4 травня коронавірус підтверджено у 17 489 осіб, з них 103 людини померли, одужало 3 259 пацієнтів.

Раніше Олександр Лукашенко заявив, що не збирається скасовувати парад на 9 травня через пандемію коронавірусу.

За його словами, це емоційна, глибоко ідеологічна річ.

Джерело: Белта

Фото: Dreamstime

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