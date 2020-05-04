Страх перед Covid-19 или спецоперация: почему Ким Чен Ын три недели прятался от людей

Переполох в мировой прессе начался после того, как северокорейское телевидение показало кадры торжества по случаю главного праздника страны, дня рождения основателя КНДР Ким Ир Сена. На церемонии не было главного гостя, его внука и настоящего вождя страны Ким Чен Ына. Такого не было никогда.

В прессе поползли слухи. Вождь то ли заболел, то ли вообще теперь с дедом.

Последние публичные фото Ким Чен Ына датированы на 1 апреля. Он на встрече с членами ЦК. Затем местное телевидение показывало только архивные кадры. Ситуация несколько напоминает 2011 год, когда умер предыдущий вождь Ким Чен Ир.

Политолог и знаток Корее Виталий Кулик говорит, в Пхеньяне отмалчивались, чтобы спокойно передать власть преемнику. За это время передислоцировались войска и проходили совещания на высшем уровне.

Кто же может стать преемником Кима и получить контроль над баллистическим арсеналом страны?

Ким Ин Чжонг — младшая сестра Ким Чен Ына. Ее еще называют принцесса Йо-Йонг. Она очень близка с братом. И именно ей прочат роль первой леди-диктатора.

Показательное фото с прошлого года. Она держит брату пепельницу пока тот курит на железнодорожной станции в Китае. Все окурки вождя тщательно собирают, чтобы случайно не узнали его ДНК враги. Ким Ин Чжонг заботится и об образе брата, она, по сути, курирует пропаганду и дипломатический направление, сопровождает брата во всех зарубежных визитах.

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Как и брат, Ын Чжонг была любимицей отца. Вместе с ним училась в Швейцарии, затем в военном университете.

Но по мужской линии с наследниками трона проблема. Сын уЫн только 10. Старшего брата убили еще три года назад в Малайзии. По данным разведки Южной Кореи, это дело рук спецслужб КНДР.

Впрочем, не стоит спешить хоронить пока действующего Кима. Разведка Южной Кореи сообщает, что никаких маневров войск, которые должны предупредить о чрезвычайном положении не замечено. А сам вождь, скорее всего, скрылся от публики, потому что боится коронавируса.

В КНДР официально ни одного больного COVID-19. Возможно, среди простого люда так и есть, ведь страна одна из самых закрытых в мире. Но по иронии судьбы верхушку коронавирус таки задел.

Спутниковые снимки опубликованы организацией 38 Север указывают на то, что бронированный поезд северокорейского вождя находится с 21 апреля в городе Вонсан на Восточном побережье страны. Также, спутник зафиксировал активные перемещения прогулочных катеров вождя.

У Вонсана регулярно проводятся военные учения. Последний раз были 2 месяца назад. А в море во время испытаний падают баллистические ракеты.

Почему же Ким исчез на три недели? Эксперты дальше ломают голову. Некоторые считают, это признак того, что он готовит какой-то стратегический шаг.

Дело в том, что Ким уже исчезал с глаз публики раньше, в 2014 году почти на месяц.

Которая спецоперация могла готовиться на этот раз вопрос открытый. Непредсказуемость одна из ключевых признаков таких закрытых режимов как Северная Корея.

Факты ICTV ранее писали о том, что СМИ сообщили о смерти Ким Чен Ына.