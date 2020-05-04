Страх перед Covid-19 чи спецоперація: чому Кім Чен Ин три тижні ховався від людей

Переполох у світовій пресі почався після того, як північнокорейське телебачення показало кадри урочистості з нагоди головного свята країни, дня народження засновника КНДР Кім Ір Сена. На церемонії не було головного гостя, його онука і теперішнього вождя країни Кім Чен Ина. Такого не було ніколи.

У пресі поповзли чутки. Вождь чи то захворів, чи взагалі тепер із дідом.

Останні публічні фото Кім Чен Ина датовані 1 квітня. Він на зустрічі із членами ЦК. Потім місцеве телебачення показувало лише архівні кадри. Ситуація дещо нагадує 2011 рік, коли помер попередній вождь Кім Чен Ір.

Політолог і знавець Кореї Віталій Кулик каже, в Пхеньяні відмовчувались, щоб спокійно передати владу наступнику. За цей час передислоковувались війська і проходили наради на найвищому рівні.

Хто ж може стати наступником Кіма і отримати контроль над балістичним арсеналом країни?

Кім Йо Чжонг – молодша сестра Кім Чен Ина. Її ще називають принцеса Йо-Йонг. Вона дуже близька із братом. І саме їй пророчать роль першої леді-диктатора.

Показове фото з минулого року. Вона тримає брату попільничку поки той курить на залізничній станції у Китаї. Всі недопалки вождя ретельно збирають, аби бува не дізнались його ДНК вороги. Кім Йо Чжонг дбає і про образ брата, вона, по суті, курує пропаганду та дипломатичний напрямок, супроводжує брата у всіх закордонних візитах.

Читайте: Кім Чен Ин живий і добре себе почуває – радник президента Південної Кореї

Як і брат, Ин Чжонг була улюбленицею батька. Разом з ним вчилась в Швейцарії, потім у військовому університеті.

Але по чоловічій лінії зі спадкоємцями трону проблема. Сину Ина лише 10. Старшого брата убили ще три роки тому в Малайзії. За даними розвідки Південної Кореї, це справа рук спецслужб КНДР.

Втім, не варто поспішати ховати поки чинного Кіма. Розвідка Південної Кореї повідомляє, що жодних маневрів військ, які мали б попередити про надзвичайний стан не помічено. А сам вождь, найімовірніше, сховався від публіки, бо боїться коронавірусу.

В КНДР офіційно жодного хворого на COVID-19. Можливо, серед простого люду так і є, адже країна одна з найзакритіших у світі. Але за іронією долі верхівку коронавірус таки зачепив.

Супутникові знімки оприлюднені організацією 38 Північ вказують на те, що броньований потяг північнокорейського вождя знаходиться з 21 квітня у місті Вонсан на Східному узбережжі країни. Також, супутник зафіксував активні переміщення прогулянкових катерів вождя.

Біля Вонсана регулярно проводяться військові навчання. Востаннє були 2 місяці тому. А у море під час випробувань падають балістичні ракети.

Чому ж Кім зник на три тижні? Експерти далі ламають голову. Дехто вважає, це ознака того що він готує якийсь стратегічний крок.

Справа у тому, що Кім вже зникав з очей публіки раніше, у 2014 році майже на місяць.

Яка спецоперація могла готуватись цього разу питання відкрите. Непередбачуваність одна з ключових ознак таких закритих режимів як Північна Корея.

Факти ICTV раніше писали про те, що ЗМІ повідомляло про смерть Кім Чен Ина.