В Тюмени нашли солдата, сбежавшего из части 15 лет назад

Военные следователи в Тюмени нашли мужчину, который в 2004 году самовольно покинул военную часть.

Сейчас Евгению Южанину 35 лет, после ухода из части он жил в Свердловской и в Тюменской областях.

Парень служил по призыву. С тех пор его никто не видел, родная мать считала, что сын давно умер.

Уголовное дело в отношении мужчины прекратили 30 апреля 2020 года.

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Военнослужащего могут освободить от уголовной ответственности, если он самовольно ушел из части из-за тяжелого состояния здоровья, смерти близкого родственника, неуставных отношений и иных неблагоприятных жизненных ситуаций.

При этом тюменские военные следователи отметили, что у Южанина не было уважительных причин, чтобы уйти из части.

Ранее в Таиланде солдат убил командира и устроил стрельбу в торговом центре, в результате которой погибли 27 человек.

Источник: 72.ru