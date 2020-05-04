В Тюмени нашли солдата, сбежавшего из части 15 лет назад

Военные следователи в Тюмени нашли мужчину, который в 2004 году самовольно покинул военную часть.
Сейчас Евгению Южанину 35 лет, после ухода из части он жил в Свердловской и в Тюменской областях.
Парень служил по призыву. С тех пор его никто не видел, родная мать считала, что сын давно умер.
Уголовное дело в отношении мужчины прекратили 30 апреля 2020 года.
Читайте: Забил до смерти солдата — в Донецкой области будут судить командира подразделения
Военнослужащего могут освободить от уголовной ответственности, если он самовольно ушел из части из-за тяжелого состояния здоровья, смерти близкого родственника, неуставных отношений и иных неблагоприятных жизненных ситуаций.
При этом тюменские военные следователи отметили, что у Южанина не было уважительных причин, чтобы уйти из части.
Ранее в Таиланде солдат убил командира и устроил стрельбу в торговом центре, в результате которой погибли 27 человек.
Источник: 72.ru