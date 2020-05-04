У Тюмені знайшли солдата, який втік з частини 15 років тому

Військові слідчі в Тюмені знайшли чоловіка, який у 2004 році самовільно залишив військову частину.

Зараз Євгену Южаніну 35 років, після втечі з частини він жив у Свердловській і в Тюменській областях.

Хлопець служив за призовом. З того часу його ніхто не бачив, рідна мати вважала, що син давно помер.

Кримінальну справу стосовно чоловіка припинили 30 квітня 2020 року.

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Військовослужбовця можуть звільнити від кримінальної відповідальності, якщо він самовільно пішов з частини через тяжкий стан здоров’я, смерть близького родича, нестатутні стосунки і інші несприятливі життєві ситуації.

Водночас, тюменські військові слідчі відзначили, що у Южаніна не було поважних причин, щоб піти з частини.

Раніше у Таїланді солдат убив командира і влаштував стрілянину в торговому центрі, внаслідок якої загинули 27 осіб.

Джерело: 72.ru