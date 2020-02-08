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Факты / Происшествия

В Таиланде солдат убил командира и устроил стрельбу в торговом центре, погибли 17 человек

В Накхонратчасиме (Таиланд) капрал армии Джакрапант Томма застрелил командира своей части, открыл стрельбу у торгового центра и взял заложников.

Военный застрелил командира, офицера и 63-летнюю женщину. После этого на угнанном из части авто поехал в центр города и открыл стрельбу по прохожим. Солдат убил не меньше 17 человек.

Происходящее он снимал на телефон и вел прямую трансляцию в Facebook. Это длилось несколько минут и его страницу заблокировали.

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На место прибыли отряды полиции и спецназа. Стрелок забаррикадировался на пятом этаже торгового центра и взял заложников. Сколько там находится человек неизвестно.

Полиция призвала жителей не покидать свои дома, пока продолжается операция по поимке стрелка.

Напомним, 7 февраля в Мукачево произошла стрельба, в результате которой пострадало двое мужчин.

Источник: Bangkok Post, Khaosod

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