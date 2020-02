В Накхонратчасиме (Таиланд) капрал армии Джакрапант Томма застрелил командира своей части, открыл стрельбу у торгового центра и взял заложников.

Военный застрелил командира, офицера и 63-летнюю женщину. После этого на угнанном из части авто поехал в центр города и открыл стрельбу по прохожим. Солдат убил не меньше 17 человек.

Происходящее он снимал на телефон и вел прямую трансляцию в Facebook. Это длилось несколько минут и его страницу заблокировали.

Читайте: Первое видео и фото перестрелки в Мукачево (18+)

На место прибыли отряды полиции и спецназа. Стрелок забаррикадировался на пятом этаже торгового центра и взял заложников. Сколько там находится человек неизвестно.

Полиция призвала жителей не покидать свои дома, пока продолжается операция по поимке стрелка.

Active shooter in Korat, Thailand. The suspect was armed with an assault rifle, killing more than 10 innocent people right now. #กราดยิงโคราช #shooting #korat pic.twitter.com/Ko0Z7WOoeV

— Lattébbrook👨‍🚀™️ (@lattebbrook) February 8, 2020