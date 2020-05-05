Коронавирус в России: уже трое врачей выбросились из окна

Из-за коронавируса в России уже третий врач выбросился из окна.

Двое медиков умерли, один остается в тяжелом состоянии.

Врач скорой помощи Александр Шулепов с Воронежской области заразился коронавирусом и выбросился со второго этажа больницы — сейчас он в реанимации с тяжелым переломом основания черепа.

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Стало известно, что главный врач заставлял его работать даже после инфицирования, поскольку болезнь у Шулепова протекала легко.

25 апреля выбросилась из окна и.о. главного врача Красноярского краевого госпиталя для ветеранов Елена Непомнящая. Она умерла в реанимации через неделю после инцидента.

Женщина выступала против перепрофилирования одного из корпусов госпиталя под прием инфицированных Covid-19 из-за нехватки средств защиты и неготовности врачей.

24 апреля погибла заведующая отделением скорой помощи Наталья Лебедева, работавшая в бывшем военном городке под Москвой, которую госпитализировали с подозрением на коронавирус.

Женщина выбросилась из окна из-за обвинений в халатности, которая привела к заражению Covid-19 нескольких ее подчиненных. Однако больница, где работала Лебедева, утверждает, что это был несчастный случай.

Напомним, по состоянию на утро 5 мая Россия занимает седьмое место в мировом рейтинге распространения Covid-19. В стране зарегистрировано уже 155 370 случаев коронавируса,