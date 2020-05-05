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Факты / Мир

Коронавирус в Украине и мире: количество больных на 5 мая

По состоянию на утро 5 мая во всем мире 3 646 201 человек заболел коронавирусом. Из них 252 407 человек умерли, но более 1,2 млн человек уже побороли болезнь.

США продолжает возглавлять список стран с наибольшим количеством инфицированных граждан. Сейчас там зафиксировано 1 212 900 случаев.

На втором месте находится Испания, где коронавирусом заболел 248 301 человек, а умерли — 25 428.

Италия замыкает тройку антилидеров. Там 211 938 случаев, из которых 29 079 летальных.

Читайте: Карта распространения коронавируса онлайн — статистика

Ситуация с заболеванием коронавирусом в других странах Европы:

  • Великобритания — 190 584;
  • Франция — 169 462;
  • Германия — 166 152;
  • Россия — 145268;
  • Бельгия — 50 267;
  • Нидерланды — 40 770;
  • Швейцария — 29 981;
  • Португалия — 25 524;
  • Швеция — 22 721;
  • Беларусь — 17489;
  • Австрия — 15 621;
  • Польша — 14 006.

По состоянию на 9.00 4 мая в Украине зафиксировали 12 331 лабораторно подтвержденный случай Covid-19. За сутки заболело 418 человек.

Из них 303 летальных случаев, а 1 619 пациентов выздоровели.

Напомним, карантин в Украине продлили до 22 мая. Все, что нужно знать о карантине в Украине, читайте на Фактах ICTV.

Фото: Dreamstime

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