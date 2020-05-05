PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ / Росія

Коронавірус в Росії: вже троє лікарів викинулися з вікна

Через коронавірус у Росії вже третій лікар викинувся з вікна.

Двоє медиків померли, один залишається у важкому стані.

Лікар швидкої допомоги Олександр Шулепов із Воронезької області заразився коронавірусом і викинувся з другого поверху лікарні — наразі він у реанімації з тяжким переломом основи черепа.

Стало відомо, що головний лікар змусив його працювати навіть після інфікування, оскільки хвороба у Шулепова протікала легко.

Читайте: У прем’єр-міністра РФ Мішустіна коронавірус

25 квітня викинулася з вікна в.о. головного лікаря Красноярського крайового госпіталю для ветеранів Олена Непомняща. Вона померла в реанімації через тиждень після інциденту.

Жінка виступала проти перепрофілювання одного з корпусів госпіталю під прийом інфікованих коронавірусом через нестачу засобів захисту та неготовність лікарів.

24 квітня загинула завідувачка відділенням швидкої допомоги колишньому військовому містечку під Москвою Наталя Лебедєва, яку госпіталізували з підозрою на Covid-19.

Жінка викинулася з вікна через звинувачення в халатності, яка призвела до зараження коронавірусом кількох її підлеглих. Проте лікарня, де працювала Лєбєдєва, переконує, що це був нещасний випадок.

Нагадаємо, станом на ранок 5 травня Росія займає сьому сходинку у світовому рейтингу поширення Covid-19. В країні зареєстровано вже 145 268 випадків коронавірусу.

Джерело: CNN

Фото: Dreamstime

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка