Коронавірус в Росії: вже троє лікарів викинулися з вікна

Через коронавірус у Росії вже третій лікар викинувся з вікна.

Двоє медиків померли, один залишається у важкому стані.

Лікар швидкої допомоги Олександр Шулепов із Воронезької області заразився коронавірусом і викинувся з другого поверху лікарні — наразі він у реанімації з тяжким переломом основи черепа.

Стало відомо, що головний лікар змусив його працювати навіть після інфікування, оскільки хвороба у Шулепова протікала легко.

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25 квітня викинулася з вікна в.о. головного лікаря Красноярського крайового госпіталю для ветеранів Олена Непомняща. Вона померла в реанімації через тиждень після інциденту.

Жінка виступала проти перепрофілювання одного з корпусів госпіталю під прийом інфікованих коронавірусом через нестачу засобів захисту та неготовність лікарів.

24 квітня загинула завідувачка відділенням швидкої допомоги колишньому військовому містечку під Москвою Наталя Лебедєва, яку госпіталізували з підозрою на Covid-19.

Жінка викинулася з вікна через звинувачення в халатності, яка призвела до зараження коронавірусом кількох її підлеглих. Проте лікарня, де працювала Лєбєдєва, переконує, що це був нещасний випадок.

Нагадаємо, станом на ранок 5 травня Росія займає сьому сходинку у світовому рейтингу поширення Covid-19. В країні зареєстровано вже 145 268 випадків коронавірусу.