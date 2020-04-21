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Апрель, 21 в 9:08
Карантин в Украине — все, что нужно знать, и последние новости
Карантин в Украине с целью недопущения распространения нового коронавируса
введен 12 марта.
До 24 апреля
приостановлены занятия в учебных и дошкольных заведениях, а также отменены массовые мероприятия.
Авиакомпании остановили регулярные рейсы на неопределенный срок
.
С 17 марта по 24 апреля все пункты пропуска через государственную границу закрыты для международных пассажирских перевозок.
До 1 июня запрещен экспорт товаров противоэпидемического назначения.
Минздрав обязал больницы перенести плановые операции на более поздний срок, чтобы освободить места для приема больных коронавирусом.
С 6 апреля в стране были
введены новые ограничения, среди которых ношение маски и документов, удостоверяющих личность.
По состоянию на 09.30 21 апреля в Украине зафиксировано 6 125 случаев инфицирования новой коронавирусной инфекцией.
В целом 161 человек умер, а 367 пациентов выздоровели. За сутки выявлено 415 новых случаев.
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10:41
-
21 апреля
На 9.00 21 апреля в Херсоне — восемь подтвержденных случаев заболевания Covid-19. Трое херсонцев выздоровели.
09:34
-
21 апреля
По состоянию на 9.00 21 апреля в Украине 6125 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19, из них 161 летальный, 367 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 415 новых случаев.
Сейчас коронавирусная болезнь выявлена:
Винницкая область — 338 случаев;
Волынская область-174 случая;
Днепропетровская область-122 случая;
Донецкая область — 16 случаев;
Житомирская область — 270 случаев;
Закарпатская область — 205 случаев;
Запорожская область — 137 случаев;
Ивано-Франковская область — 556 случаев;
Кировоградская область — 247 случаев;
м. Киев — 892 случая;
Киевская область — 356 случаев;
Львовская область — 256 случаев;
Луганская область — 25 случаев;
Николаевская область — 41 случай;
Одесская область — 146 случаев;
Полтавская область — 101 случай;
Ровенская область — 341 случай;
Сумская область-84 случая;
Тернопольская область — 435 случаев;
Харьковская область — 77 случаев;
Херсонская область — 70 случаев;
Хмельницкая область — 49 случаев;
Черновицкая область — 988 случаев;
Черкасская область — 186 случаев;
Черниговская область — 13 случаев.
09:16
-
21 апреля
По состоянию на 08.00 21 апреля во Львове и области 256 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом.
10 — летальные
26 — выздоровели
Всего за весь период карантина во Львовскую областную инфекционную больницу обратились 1 241 человек, госпитализированы — 306, на амбулаторном лечении — 935 человек, выписаны — 203 человека.
Сейчас в больнице находятся 100 человек, из них в реанимации — два человека, на аппаратах ИВЛ нет никого.
22:55
-
20 апреля
В Житомирской области коронавирусом заболели 44 человека, один больной умер.
Общее количество инфицированных составляет 270 человек. Наибольшее количество заражений наблюдается в Житомире — 77 случаев, Коростене — 64, и Бердичеве — 46.
22:14
-
20 апреля
В Херсонской области за последние сутки лабораторно подтвердили семь новых случаев коронавируса.
В частности, вирус был обнаружен у трех подростков.
От Covid-19 выздоровели шесть человек, один больной умер. По состоянию на 20 апреля в Херсонской области 70 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса.
20:30
-
20 апреля
Карантин в Украине могут продлить, но со смягчениями — Шмыгаль
Кабинет министров планирует продлить
карантин в Украине, но в то же время смягчить меры в некоторых областях.
— Мы на заседании Кабмина, скорее всего, продлим карантин. Но планируем смягчить некоторые меры в двух-трех сферах уже на этой неделе, — сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Он отметил, что, согласно расчетам Национальной Академии наук, в Украине ожидается два пика заболеваемости. Это, ориентировочно, конец апреля и между 3 и 8 мая.
20:25
-
20 апреля
По состоянию на вечер 20 апреля в Ровенской области зафиксировано 22 новых случаев заболевания Covid-19:
16 жителей города Ровно;
1 из Здолбуновского района (село Новоселки) и 2 из города Здолбунов;
1 из пгт Владимирец;
1 из Березновского района (село Поляны) и 1 из города Березно.
Возраст больных от 26 до 82 лет. Среди них врач и две медсестры Ровенской областной клинической больницы.
19:34
-
20 апреля
В Житомирском военном институте им. С. П. Королева коронавирусом заболело 4 военнослужащих, которые контактировали с инфицированным курсантом.
— Сегодня подтверждено заболевание еще у 4 военнослужащих Житомирского военного института имени С. П. Королева, которые с 08.04.2020 года находились под наблюдением медицинской службы на обсервации в изоляторе военного института в связи с контактированием с больным лицом — сообщило
Командование медицинских сил ВСУ.
19:23
-
20 апреля
В Днепропетровской области зафиксировали четыре новых случая заболевания коронавирусом.
Кривой Рог — 2;
Подгородное — 1;
Днепр — 1.
По состоянию на 20 апреля общее количество лабораторно подтвержденных случаев Covid-19 в области составляет 122.
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