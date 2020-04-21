Карантин в Украине — все, что нужно знать, и последние новости

09:16 -

По состоянию на 08.00 21 апреля во Львове и области 256 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом.

10 — летальные

26 — выздоровели

Всего за весь период карантина во Львовскую областную инфекционную больницу обратились 1 241 человек, госпитализированы — 306, на амбулаторном лечении — 935 человек, выписаны — 203 человека.

Сейчас в больнице находятся 100 человек, из них в реанимации — два человека, на аппаратах ИВЛ нет никого.