Станом на ранок 5 травня в усьому світі 3 646 201 людина захворіла на коронавірус. З них 252 407 осіб померли, але більш як 1,2 млн людей вже побороли хворобу.
США і далі очолює список країн з найбільшою кількістю інфікованих громадян. Наразі там зафіксовано 1 212 900 випадків.
Другу сходинку займає Іспанія, де на коронавірус захворіла 248 301 особа, а померли – 25 428.
Італія замикає трійку антилідерів. Там 211 938 випадків, з яких 29 079 летальні.
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Ситуація із захворюванням на коронавірус в інших країнах Європи:
- Велика Британія – 190 584;
- Франція – 169 462;
- Німеччина – 166 152;
- Росія – 145 268;
- Бельгія – 50 267;
- Нідерланди – 40 770;
- Швейцарія – 29 981;
- Португалія – 25 524;
- Швеція – 22 721;
- Білорусь – 17 489;
- Австрія – 15 621;
- Польща – 14 006.
Станом на 9.00 4 травня в Україні зафіксували 12 331 лабораторно підтверджений випадкок Covid-19. За добу захворіло 418 осіб.
З них 303 летальних випадків, а 1 619 пацієнтів одужали.
Нагадаємо, карантин в Україні продовжили до 22 травня. Все, що потрібно знати про карантин в Україні, читайте на Фактах ICTV.