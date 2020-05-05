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Факти / Світ

Коронавірус в Україні та світі: кількість хворих на 5 травня

Станом на ранок 5 травня в усьому світі 3 646 201 людина захворіла на коронавірус. З них 252 407 осіб померли, але більш як 1,2 млн людей вже побороли хворобу.

США і далі очолює список країн з найбільшою кількістю інфікованих громадян. Наразі там зафіксовано 1 212 900 випадків.

Другу сходинку займає Іспанія, де на коронавірус захворіла 248 301 особа, а померли – 25 428.

Італія замикає трійку антилідерів. Там 211 938 випадків, з яких 29 079 летальні.

Читайте: Карта поширення коронавірусу онлайн – статистика

Ситуація із захворюванням на коронавірус в інших країнах Європи:

  • Велика Британія – 190 584;
  • Франція – 169 462;
  • Німеччина – 166 152;
  • Росія – 145 268;
  • Бельгія – 50 267;
  • Нідерланди – 40 770;
  • Швейцарія – 29 981;
  • Португалія – ​​25 524;
  • Швеція – 22 721;
  • Білорусь – 17 489;
  • Австрія – 15 621;
  • Польща – 14 006.

Станом на 9.00 4 травня в Україні зафіксували 12 331 лабораторно підтверджений випадкок Covid-19. За добу захворіло 418 осіб.

З них 303 летальних випадків, а 1 619 пацієнтів одужали.

Нагадаємо, карантин в Україні продовжили до 22 травня. Все, що потрібно знати про карантин в Україні, читайте на Фактах ICTV.

Фото: Dreamstime

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