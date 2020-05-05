На статую Христа-Спасителя в Рио-де-Жанейро “надели” маску

В Бразилии на всемирноизвестную статую Христа-Спасителя “надели” маску, чтобы поощрить людей носить защитные маски во время пандемии коронавируса.

Также на 38-метровом монументе высветилось красное сердце с хэштегом #MascaraSalva (в переводе с португальского маска спасает) и призывом носить маски.

Световое шоу состоялось 3 мая.

До этого статую подсвечивали в марте – на нее спроецировали флаги стран, больше всего пострадавших от Covid-19.

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Во время Пасхи на статую проецировали костюм врача, в знак уважения медикам.

On Easter Sunday, Rio de Janeiro’s iconic Christ the Redeemer statue was dressed as a DOCTOR. The projection was a part of the campaign to say ‘Obrigado’ (Thank you) and pay homage to health professionals who are on frontlines,fighting this pandemic worldwide #WorldFightsCorona pic.twitter.com/gmVaxIIgBz — DR AMARINDER SINGH MALHI, AIIMS, NEW DELHI (@drasmalhi) April 15, 2020

Напомним, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, у которого ранее подтвердили коронавирус, записал видеообращение.

Он поблагодарил всех медиков, занимавшихся его лечением.