На статую Христа-Спасителя в Ріо-де-Жанейро “надягли” маску

У Бразилії на всесвітньовідому статую Христа-Спасителя “надягли” маску, щоб заохотити людей носити захисні маски під час пандемії коронавірусу.

Також на 38-метровому монументі висвітилося червоне серце з хештегом #MascaraSalva (у перекладі з португальської маска рятує) і закликом носити маски.

Світлове шоу відбулося 3 травня.

До цього статую підсвічували в березні – на неї спроектували прапори країн, які найбільше постраждали від Covid-19.

Під час Великодня на статую проектували костюм лікаря, висловлюючи подяку медикам.

On Easter Sunday, Rio de Janeiro’s iconic Christ the Redeemer statue was dressed as a DOCTOR. The projection was a part of the campaign to say ‘Obrigado’ (Thank you) and pay homage to health professionals who are on frontlines,fighting this pandemic worldwide #WorldFightsCorona pic.twitter.com/gmVaxIIgBz

