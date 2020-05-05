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Факти / Світ

На статую Христа-Спасителя в Ріо-де-Жанейро “надягли” маску

У Бразилії на всесвітньовідому статую Христа-Спасителя “надягли” маску, щоб заохотити людей носити захисні маски під час пандемії коронавірусу.

Також на 38-метровому монументі висвітилося червоне серце з хештегом #MascaraSalva (у перекладі з португальської маска рятує) і закликом носити маски.

Світлове шоу відбулося 3 травня.

До цього статую підсвічували в березні – на неї спроектували прапори країн, які найбільше постраждали від Covid-19.

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Під час Великодня на статую проектували костюм лікаря, висловлюючи подяку медикам.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, у якого раніше підтвердили коронавірус, записав відеозвернення.

Він подякував усім медикам, які займалися його лікуванням.

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