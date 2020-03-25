В Украине запустили онлайн-ресурс, где можно попросить помощи для конкретной больницы.
На сайте пользователи могут пожертвовать средства на помощь медработникам.
На собранные деньги должны приобрести средства индивидуальной защиты для врачей.
Читайте: Правительство продлило карантин и объявило в Украине чрезвычайную ситуацию до 24 апреля
Также на пожертвования купят аппараты искусственной вентиляции легких и портативные рентгены.
Отдельной помощи просят для закупки тест-систем ПЛР.
— Этот анализ делают человеку, имеющему симптомы коронавируса. Его также нужно пройти после того, как пациент выздоровеет, — объясняют на сайте.
Как писали Факты ICTV, на 25 марта в Украине зафиксировали 113 случаев Covid-19, из которых четыре летальных.
Источник: «Пациенты Украины»
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQgIGFzeW5jIGRlZmVyPg0KZ29vZ2xldGFnLmNtZC5wdXNoKGZ1bmN0aW9uKCkgeyBnb29nbGV0YWcuZGlzcGxheSgnZGl2LWdwdC1hZC0xNDgyNDg2MzU0MTgyLTAnKTsgfSk7DQo8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==