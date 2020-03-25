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Факты / Украина / Общество

Помоги своей больнице: в Украине заработал ресурс помощи врачам

В Украине запустили онлайн-ресурс, где можно попросить помощи для конкретной больницы.

На сайте пользователи могут пожертвовать средства на помощь медработникам.

На собранные деньги должны приобрести средства индивидуальной защиты для врачей.

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Также на пожертвования купят аппараты искусственной вентиляции легких и портативные рентгены.

Отдельной помощи просят для закупки тест-систем ПЛР.

— Этот анализ делают человеку, имеющему симптомы коронавируса. Его также нужно пройти после того, как пациент выздоровеет, — объясняют на сайте.

Как писали Факты ICTV, на 25 марта в Украине зафиксировали 113 случаев Covid-19, из которых четыре летальных.

Источник: «Пациенты Украины»

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