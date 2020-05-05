Украина заняла 27 место в рейтинге сильнейших армий мира по версии Global Firepower

Украина заняла 27 место из 138 стран мира в рейтинге сильнейших военных государств мира Global Firepower.

Среди европейских стран Украине досталось девятое место.

Согласно рейтингу, странами с самыми сильными армиями в Европе являются Россия (2 место), Франция (7 место), Великобритания (8 место), Италия (12 место), Германия (13 место), Испания (20 место) и Польша (21 место).

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Первую строчку мирового рейтинга занимают США, на втором месте Россия, Китай — на третьем. Четвертая позиция досталась Индии, а пятая — Японии.

К слову, при составлении рейтинга эксперты Global Firepower оценивали страны по 55 различным показателям, в частности, по количеству оружия, военной техники и численности армии.

Также были учтены транспортная инфраструктура и военный бюджет.

Напомним, ранее в ВСУ среди своих приоритетов на 2020 год назвали укрепление ракетных войск и модернизацию самолетов.

Источник: Global Firepower