Гособоронзаказ в 2021 году будет рекордным и составит 30 млрд грн

Государственный оборонный заказ в 2021 году вырастет до 30 млрд грн, заявил глава государственного концерна Укроборонпром Айварас Абромавичус.

– Если в этом году гособоронзаказ составлял 19 млрд грн и примерно 3 млрд грн еще бюджет по госгарантиям – это всего 22 млрд. В следующем году это будет 20 плюс 10, то есть 30 млрд грн, – посчитал Абромавичус в эфире украинского телеканала.

Глава Укроборонпрома также добавил, что гособоронзаказ в 2019 году был выполнен на 98%.

Читайте: Минобороны построит мобильные городки для военных – Загороднюк

Также госконцерн показал в прошлом году рост экспорта вооружения и услуг на 19%.

– В прошлом году наши компании экспортировали вооружения и услуг на сумму $908 млн, – сообщил Абромавичус.

Напомним, Министерство обороны увеличило в 2020 году финансирование ракетной программы на 300 млн грн.