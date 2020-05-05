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Україна посіла 27 місце у рейтингу найсильніших армій світу за версією Global Firepower

Україна посіла 27 місце із 138 країн світу у рейтингу найсильніших військових держав світу Global Firepower.

Серед європейських країн Україні дісталося дев’яте місце.

Відповідно до рейтингу, країнами з найсильнішими арміями у Європі є Росія (2 місце), Франція (7 місце), Велика Британія (8 місце), Італія (12 місце), Німеччина (13 місце), Іспанія (20 місце) і Польща (21 місце).

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Першу сходинку світового рейтингу займають США, на другому місці Росія, Китай – на третьому. Четверта позиція дісталась Індії, а п’ята – Японії.

До слова, під час складання рейтингу експерти Global Firepower оцінювали країни за 55 різним показникам, зокрема, за кількістю зброї, військової техніки та чисельністю армії.

Також були враховані транспортна інфраструктура і військовий бюджет.

Нагадаємо, раніше у ЗСУ серед своїх пріоритетів на 2020 рік назвали зміцнення ракетних військ та модернізацію літаків.

Джерело: Global Firepower

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