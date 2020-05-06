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Факты / Мир

Израиль атаковал позиции группировки ХАМАС

Армия обороны Израиля нанесла удары по позициям палестинского радикального движения ХАМАС.

Удары нанесли в ответ на запуск по израильской территории ракеты из сектора Газа.

Об этом сообщила армия обороны Израиля на своей странице в Twitter.

— В ответ на ракетный удар, нанесенный сегодня вечером из сектора Газа в направлении территории Израиля, мы атаковали три военные посты ХАМАС в секторе Газа.

Ранее израильские военные нанесли удары по позициям военных ХАМАС в ответ на запуск из сектора Газа 27 марта. А в конце февраля Палестина и Израиль договорились о перемирии.

Фото: Dreamstime

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