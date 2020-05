Израиль атаковал позиции группировки ХАМАС

Армия обороны Израиля нанесла удары по позициям палестинского радикального движения ХАМАС.

Удары нанесли в ответ на запуск по израильской территории ракеты из сектора Газа.

Об этом сообщила армия обороны Израиля на своей странице в Twitter.

— В ответ на ракетный удар, нанесенный сегодня вечером из сектора Газа в направлении территории Израиля, мы атаковали три военные посты ХАМАС в секторе Газа.

In response to the rocket fired from #Gaza at #Israel tonight, we just targeted 3 Hamas military posts in Gaza.

— Israel Defense Forces (@IDF) May 5, 2020