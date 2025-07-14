Можно ли спать с включенным кондиционером и чем это грозит организму

В летнюю жару кондиционер становится настоящим спасением, особенно ночью, когда духота мешает уснуть. Однако вокруг этой темы уже много лет идут споры: одни утверждают, что спать с включенным кондиционером опасно для здоровья, другие — что это абсолютно безопасно.

Можно ли спать с включенным кондиционером всю ночь, как на самом деле влияет сплит-система на сон и какие нюансы стоит учитывать, чтобы не навредить организму, мы узнавали у педиатра Анны Кушнир.

Вредно ли спать под кондиционером

По словам врача-педиатра Анны Кушнир, сон с включенным кондиционером не несет вреда здоровью, если устройство исправно и регулярно очищается.

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Более того, умеренная прохлада в комнате положительно влияет на качество сна, поскольку тело легче расслабляется, быстрее наступает фаза глубокого сна, снижается частота пробуждений.

Температура в помещении, где вы спите, не должна быть слишком низкой, оптимальной считается граница 22-25°C. Организм хорошо переносит охлаждение в этом диапазоне, но важно избегать резкого контраста между температурой на улице и в комнате.

— Резкий перепад температуры — это главная ошибка, которую допускают пользователи, — отмечает врач.

Если на улице +35°C, а в помещении выставить +17°C, организму придется пережить тепловой стресс. Такой контраст может привести к снижению иммунитета, головной боли или общему недомоганию.

Температуру следует снижать постепенно, с учетом климатических условий. Идеально, если кондиционер имеет функцию плавного снижения температуры или таймер на ночной режим.

Главная опасность — не холод, а грязные фильтры

Основная угроза, связанная с использованием кондиционера, — это накопление бактерий и плесени в фильтрах, что связано с нерегулярным техническим обслуживанием. Во влажной и темной среде кондиционера микроорганизмы активно размножаются и попадают в воздух, которым мы дышим. Это может вызвать заболевания.

Чтобы избежать этого, следует регулярно очищать фильтры и проводить профессиональное обслуживание устройства по крайней мере раз в год.

Можно ли заболеть, если спать с включенным кондиционером

Существует распространенное мнение, что если кондиционер дует прямо на кровать, он может “продуть” или “вызвать простуду”. На самом деле это миф. Направление воздуха само по себе не имеет значения, особенно если температура его не слишком низкая.

— Люди болеют из-за инфекций. Поэтому нужно следить за чистотой кондиционера и его правильной эксплуатацией, — отмечает врач.

Переохлаждение тела возможно только при длительном пребывании под сильным потоком холодного воздуха, и то в условиях резкого температурного контраста.

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