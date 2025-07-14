Украина заказала десятки тысяч дронов-перехватчиков – Жумадилов

Украина заключила контракты на десятки тысяч дронов-перехватчиков для борьбы с вражескими Шахедами.

Также Агентство оборонных закупок объявило масштабные тендеры на закупку FPV-дронов в рамках рамочных соглашений. Общая ожидаемая сумма – более 3,3 млрд грн.

Украина законтрактовала дроны-перехватчики

Закупки дронов-перехватчиков вышли на уровень больших объемов. По словам директора Агентства оборонных закупок Арсена Жумадилова, речь идет о десятках тысяч уже заказанных единиц.

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— Десятки тысяч. Это то, что мы уже законтрактировали, и будем контрактировать дальше. Наше контрактирование сейчас, с одной стороны, упирается в способность производителя, с другой стороны — в способность государственного бюджета. Все то, на что будет способен государственный бюджет, мы точно законтрактируем, — сказал он в интервью Бабелю.

Если производственные мощности позволят изготовить больше, чем может оплатить государство, возможно привлечение партнерского финансирования, добавил Жумадилов.

— Если возникнет дельта и производитель сможет произвести больше, будет контрактирование либо по датской модели, либо напрямую со странами-партнерами, чтобы эти дроны передавались как международно-техническая помощь, — прокомментировал директор агентства.

Тендеры на FPV-дроны — что известно

АОЗ уже начала тендеры на FPV-дроны в рамках рамочных соглашений, то есть с предварительным выбором поставщиков. В системе Prozorro уже обнародовано 11 лотов на сумму более 2 млрд грн и 8 лотов — на 1,3 млрд.

Закупка впервые происходит по тактико-техническим характеристикам, а не по названиям моделей. Это позволило привлечь 19 квалифицированных украинских производителей, отмечают в агентстве.

Ранее в июле президент Украины Владимир Зеленский и министр обороны Рустем Умеров обсудили усиление производства дронов и оборонные реформы. Глава государства поручил контрактировать все доступные БПЛА для нужд ВСУ.

Фото: Агентство оборонных закупок

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