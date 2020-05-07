Не из-за операции: разведка назвала вероятную причину исчезновения Ким Чен Ына

Отсутствие лидера КНДР Ким Чен Ына на публике не было связано с перенесенной им операцией на сердце.

Об этом сообщила разведка Южной Кореи.

Предполагают, что такое поведение Ким Чен Ына, вероятно, связано со сложной ситуацией из-за коронавируса и необходимостью срочного решения ряда внутриполитических проблем.

Кроме того, разведка фиксирует ухудшение социально-экономической ситуации в КНДР. В частности, в стране вырос спрос на предметы первой необходимости и цены на ряд продовольственных товаров.

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К слову, в этом году Ким Чен Ын появлялся на публике 17 раз, что намного меньше, чем обычно. В среднем за этот период года лидер КНДР делает около 50 публичных выступлений.

Напомним, ранее ряд СМИ сообщили, что Ким Чен Ын тяжело заболел после неотложной операции на сердце, а некоторые даже писали о смерти лидера.

Однако позже советник президента Южной Кореи заявил, что Ким Чен Ын жив.

Источник: Yonhap