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Факти / Світ

Не через операцію: розвідка назвала ймовірну причину зникнення Кім Чен Ина

Відсутність лідера КНДР Кім Чен Ина на публіці не була пов’язана з перенесеною ним операцією на серці.

Про це повідомила розвідка Південної Кореї.

Припускають, що така поведінка Кім Чен Ина, ймовірно, пов’язана зі складною ситуацією через коронавірус і необхідністю термінового вирішення низки внутрішньополітичних проблем.

Крім того, розвідка фіксує погіршення соціально-економічної ситуації в КНДР. Зокрема, в країні зріс попит на предмети першої необхідності і ціни на низку продовольчих товарів.

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До слова, цьогоріч Кім Чен Ин з’являвся на публіці 17 раз, що набагато менше, ніж зазвичай. У середньому за цей період року лідер КНДР робить близько 50 публічних виступів.

Нагадаємо, раніше низка ЗМІ повідомила, що Кім Чен Ин тяжко захворів після невідкладної операції на серці, а дехто навіть писав про смерть лідера.

Однак пізніше радник президента Південної Кореї заявив, що Кім Чен Ин живий.

Джерело: Yonhap

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