Це помилка: губернатор Нью-Йорка про відновлення економічної діяльності у США

Губернатор штату Нью-Йорк Ендрю Куомо вважає помилковим рішення керівництва низки американських штатів відновити економічну діяльність.

Про це він сказав на прес-конференції.

– Є штати, які відновлюють активність, тоді як в них як і раніше ростуть дані про хворих на коронавірс. Я думаю, що це помилка з їхнього боку, – зазначив Куомо.

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Десятки американських штатів почали пом’якшувати введені раніше обмеження.

Зокрема, у Флориді раніше відкрилися ресторани і роздрібні магазини, в Каліфорнії дозволили відновити роботу підприємствам. У Техасі ще минулого тижня почали послаблювати обмеження на економічну діяльність.

До слова, у США в місті Нью-Йорк вперше за всю історію планово закрили метро, ​​яке працювало цілодобово.

Тепер щоночі з 1.00 до 5.00 проводитимуться ретельні планові прибирання та дезінфекція станцій і вагонів поїзда.