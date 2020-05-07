Це помилка: губернатор Нью-Йорка про відновлення економічної діяльності у США

Губернатор штату Нью-Йорк Ендрю Куомо вважає помилковим рішення керівництва низки американських штатів відновити економічну діяльність.
Про це він сказав на прес-конференції.
– Є штати, які відновлюють активність, тоді як в них як і раніше ростуть дані про хворих на коронавірс. Я думаю, що це помилка з їхнього боку, – зазначив Куомо.
Читайте: Трамп планує розпустити робочу групу з протидії Covid-19
Десятки американських штатів почали пом’якшувати введені раніше обмеження.
Зокрема, у Флориді раніше відкрилися ресторани і роздрібні магазини, в Каліфорнії дозволили відновити роботу підприємствам. У Техасі ще минулого тижня почали послаблювати обмеження на економічну діяльність.
До слова, у США в місті Нью-Йорк вперше за всю історію планово закрили метро, яке працювало цілодобово.
Тепер щоночі з 1.00 до 5.00 проводитимуться ретельні планові прибирання та дезінфекція станцій і вагонів поїзда.