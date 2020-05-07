В Латвии продлили режим чрезвычайного положения

В Латвии правительство продлило режим чрезвычайного положения в стране до 9 июня.

Однако с 12 мая будут действовать ослабленные карантинные меры.

При соблюдении дистанции в два метра можно будет собираться не более 25 человек одновременно. Также в общественном транспорте обязательно нужно быть в масках.

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Групповые тренировки разрешат при участии не более 25 человек. Общественные мероприятия разрешат проводить также с присутствием не более 25 человек. Постепенно начнут работать музеи, библиотеки, кинотеатры и концертные залы.

Всего в мире зафиксировали 3 815 561 случай Covid-19. На первом месте по количеству инфицированных США, где заболели 1 245 622 человека.

На втором месте Испания, где заболели 220 325 человек. На третьем оказалась Италия. В стране обнаружили 215 858 случаев Covid-19.

К слову, Всемирная организация здравоохранения считает, что страны, которые спешат выйти из карантина, могут повторно вернуться к жесткими ограничительным мерам.

Источник: Delfi