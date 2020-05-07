У Латвії уряд продовжили режим надзвичайного стану

У Латвії уряд продовжив режим надзвичайного стану в країні до 9 червня.

Однак з 12 травня діятимуть ослаблені карантинні заходи.

При дотриманні дистанції в два метри можна буде збиратися не більше 25 осіб одночасно. Також в громадському транспорті обов’язково потрібно бути в масках.

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Групові тренування дозволять за участю не більше 25 осіб. Громадські заходи дозволять проводити також з присутністю не більше 25 осіб. Поступово почнуть працювати музеї, бібліотеки, кінотеатри та концертні зали.

Всього в світі зафіксували 3 815 561 випадок Covid-19. На першому місці за кількістю інфікованих США, де захворіло 1 245 622 особи.

На другому місці Іспанія, де захворіли 220 325 осіб. На третьому опинилася Італія. В країні виявили 215 858 випадків Covid-19.

До речі, Всесвітня організація охорони здоров’я вважає, що країни, які поспішають вийти з карантину, можуть повторно повернутися до жорских обмежувальних заходів.

Джерело: Delfi