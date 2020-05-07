Жесткий карантин может вернуться, если страны рано снимут ограничения — ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения считает, что страны, которые спешат выйти из карантина, могут повторно вернуться к жесткими ограничительным мерам.

Повторный карантин возможен, если власть не будет контролировать переходный период.

— Риск возврата к полному закрытию остается очень реальным, если страны не будут контролировать переходный период, — сообщил глава ВОЗ Тедрос Гебреисус.

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По его словам, побороть пандемию в той или иной стране поможет только закаленная система здравоохранения.

“2⃣ that health system capacities are in place to detect, isolate, test and treat every #COVID19 case and trace every contact 3⃣ that outbreak risks are minimized in special settings like health facilities and nursing homes”-@DrTedros — World Health Organization (WHO) (@WHO) May 6, 2020

Напомним, ранее глава украинского правительства Денис Шмыгаль отметил, что выход Украины из карантина должен происходить очень медленно. Он считает, что открывать метро до 22 мая не стоит.

Источник: ВОЗ