В Польше президента будут избирать по почте: сейм преодолел вето сената

Сейм Польши преодолел вето сената и принял закон о голосовании на выборах президента по почте. Теперь закон поступит на подпись президента.

За преодоление вето сената проголосовало 236 депутатов, а против – 213.

Первый тур выборов президента Польши назначен на 10 мая.

Полномочия действующего главы государства Анджея Дуды истекают летом 2020 года, в соответствии с конституцией страны выборы нового президента должны пройти весной.

Конституция позволяет провести выборы позже этого срока. Крайней датой проведения первого тура является 23 мая.

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#Sejm stosunkiem głosów 236 do 213, przy 11 głosach wstrzymujących odrzucił uchwałę @PolskiSenat w sprawie ustawy dotyczącej głosowania korespondencyjnego w wyborach prezydenckich 2020 r. Teraz ustawa trafi do Prezydenta. pic.twitter.com/IqaVAmhygY — Sejm RP (@KancelariaSejmu) May 7, 2020

Ранее Факты ICTV писали, что Польша постепенно выходит из карантина и уже в начале мая ввела второй из четырех этапов ослабления ограничений.