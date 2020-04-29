PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир

Ослабление карантина в Польше: когда ждать возвращения заробитчан

Польша постепенно выходит из карантина и уже в начале мая введет второй из четырех этапов ослабления ограничений.

Однако об открытии границ страна пока не сообщала.

Как ослабление карантина в Польше может повлиять на украинских работников, читайте на сайте Факты ICTV.

С 4 мая в стране открываются гостиницы и хостелы, из-за закрытия которых много украинские заробитчани потеряли работу.

Отели смогут предоставлять услуги только при соблюдении всех правил санитарных норм.

Также с 4 мая откроются торговые центры и другие точки торговли, но все они будут работать с соблюдением ограничений — один человек на 15 м².

Правительство Польши постепенно снимает карантин для размораживания экономики, но из-за стремительного уменьшения количества работников, страна испытывает нехватку кадров.

Читайте: Польша хочет отправить чартер за украинскими заробитчанами

Второй этап ослабления ограничений не принесет изменений на границе между странами. Официально они действуют по 3 мая, но еще раньше Варшава обещала эти ограничения продлить.

Несмотря на то, что на границе с Польшей действуют определенные запреты, попасть туда все же можно. Официальный сайт польских пограничников опубликовал правила пересечения границы.

Въезжать в Польшу имеют право:

  • граждане Республики Польша.
  • иностранцы, которые являются супругами или детьми граждан Польши.
  • иностранцы, имеющие карту поляка.
  • главы дипломатических представительств и сотрудники дипломатического и консульского персонала миссии, то есть лица, имеющие дипломатическую степень и члены их семей.
  • иностранцы, имеющие право на постоянное или временное проживание на территории Польши.
  • иностранцы, имеющие право работать на территории страны.
  • иностранцы, которые управляют транспортным средством, используемым для перевозки товаров.

Все прибывает из-за границы, должны пройти обязательный 14-дневный карантин. Это не касается водителей, которые перевозят груз.

А вот сроки третьего и четвертого этапов Польша еще не определила.

Что предусматривает третий этап:

  • Открытие парикмахерских и салонов красоты.
  • Открытие магазинов в торговых центрах со значительными ограничениями.
  • Гастрономия — открытие заведений питания с ограничениями.
  • Спортивные мероприятия до 50 человек (на открытом пространстве без участия зрителей).
  • Организация ухода за детьми, школы.

Предусматривающий четвертый этап:

  • Открытие массажных салонов и соляриев.
  • Позволить занятия в тренажерном зале и фитнес-клубах.
  • Театры и кинотеатры в новом санитарном режиме.

По состоянию на 29 апреля в Польше зафиксировали 12 640 случаев инфицирования коронавирусом, 624 человека умерли и 3025 уже выздоровели.

Напомним, с 20 апреля в Польше жителям разрешили посещать леса и парки.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка