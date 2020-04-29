Польша постепенно выходит из карантина и уже в начале мая введет второй из четырех этапов ослабления ограничений.
Однако об открытии границ страна пока не сообщала.
Как ослабление карантина в Польше может повлиять на украинских работников, читайте на сайте Факты ICTV.
С 4 мая в стране открываются гостиницы и хостелы, из-за закрытия которых много украинские заробитчани потеряли работу.
Отели смогут предоставлять услуги только при соблюдении всех правил санитарных норм.
Также с 4 мая откроются торговые центры и другие точки торговли, но все они будут работать с соблюдением ограничений — один человек на 15 м².
Правительство Польши постепенно снимает карантин для размораживания экономики, но из-за стремительного уменьшения количества работников, страна испытывает нехватку кадров.
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Второй этап ослабления ограничений не принесет изменений на границе между странами. Официально они действуют по 3 мая, но еще раньше Варшава обещала эти ограничения продлить.
Несмотря на то, что на границе с Польшей действуют определенные запреты, попасть туда все же можно. Официальный сайт польских пограничников опубликовал правила пересечения границы.
Въезжать в Польшу имеют право:
- граждане Республики Польша.
- иностранцы, которые являются супругами или детьми граждан Польши.
- иностранцы, имеющие карту поляка.
- главы дипломатических представительств и сотрудники дипломатического и консульского персонала миссии, то есть лица, имеющие дипломатическую степень и члены их семей.
- иностранцы, имеющие право на постоянное или временное проживание на территории Польши.
- иностранцы, имеющие право работать на территории страны.
- иностранцы, которые управляют транспортным средством, используемым для перевозки товаров.
Все прибывает из-за границы, должны пройти обязательный 14-дневный карантин. Это не касается водителей, которые перевозят груз.
А вот сроки третьего и четвертого этапов Польша еще не определила.
Что предусматривает третий этап:
- Открытие парикмахерских и салонов красоты.
- Открытие магазинов в торговых центрах со значительными ограничениями.
- Гастрономия — открытие заведений питания с ограничениями.
- Спортивные мероприятия до 50 человек (на открытом пространстве без участия зрителей).
- Организация ухода за детьми, школы.
Предусматривающий четвертый этап:
- Открытие массажных салонов и соляриев.
- Позволить занятия в тренажерном зале и фитнес-клубах.
- Театры и кинотеатры в новом санитарном режиме.
По состоянию на 29 апреля в Польше зафиксировали 12 640 случаев инфицирования коронавирусом, 624 человека умерли и 3025 уже выздоровели.
Напомним, с 20 апреля в Польше жителям разрешили посещать леса и парки.