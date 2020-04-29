Польша постепенно выходит из карантина и уже в начале мая введет второй из четырех этапов ослабления ограничений.

Однако об открытии границ страна пока не сообщала.

Как ослабление карантина в Польше может повлиять на украинских работников, читайте на сайте Факты ICTV.

С 4 мая в стране открываются гостиницы и хостелы, из-за закрытия которых много украинские заробитчани потеряли работу.

Отели смогут предоставлять услуги только при соблюдении всех правил санитарных норм.

Также с 4 мая откроются торговые центры и другие точки торговли, но все они будут работать с соблюдением ограничений — один человек на 15 м².

Правительство Польши постепенно снимает карантин для размораживания экономики, но из-за стремительного уменьшения количества работников, страна испытывает нехватку кадров.

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Второй этап ослабления ограничений не принесет изменений на границе между странами. Официально они действуют по 3 мая, но еще раньше Варшава обещала эти ограничения продлить.

Несмотря на то, что на границе с Польшей действуют определенные запреты, попасть туда все же можно. Официальный сайт польских пограничников опубликовал правила пересечения границы.

Въезжать в Польшу имеют право:

граждане Республики Польша.

иностранцы, которые являются супругами или детьми граждан Польши.

иностранцы, имеющие карту поляка.

главы дипломатических представительств и сотрудники дипломатического и консульского персонала миссии, то есть лица, имеющие дипломатическую степень и члены их семей.

иностранцы, имеющие право на постоянное или временное проживание на территории Польши.

иностранцы, имеющие право работать на территории страны.

иностранцы, которые управляют транспортным средством, используемым для перевозки товаров.

Все прибывает из-за границы, должны пройти обязательный 14-дневный карантин. Это не касается водителей, которые перевозят груз.

А вот сроки третьего и четвертого этапов Польша еще не определила.

Что предусматривает третий этап:

Открытие парикмахерских и салонов красоты.

Открытие магазинов в торговых центрах со значительными ограничениями.

Гастрономия — открытие заведений питания с ограничениями.

Спортивные мероприятия до 50 человек (на открытом пространстве без участия зрителей).

Организация ухода за детьми, школы.

Предусматривающий четвертый этап:

Открытие массажных салонов и соляриев.

Позволить занятия в тренажерном зале и фитнес-клубах.

Театры и кинотеатры в новом санитарном режиме.

По состоянию на 29 апреля в Польше зафиксировали 12 640 случаев инфицирования коронавирусом, 624 человека умерли и 3025 уже выздоровели.

Напомним, с 20 апреля в Польше жителям разрешили посещать леса и парки.