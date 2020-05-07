У Польщі президента обиратимуть через пошту: сейм подолав вето сенату

Сейм Польщі подолав вето сенату і ухвалив закон про голосування на виборах президента за допомогою пошти. Тепер закон надійде на підпис президента.

За подолання вето сенату проголосувало 236 депутатів, а проти – 213.

Перший тур виборів президента Польщі призначено на 10 травня.

Повноваження чинного глави держави Анджея Дуди закінчуються влітку 2020 року, відповідно до Конституції країни, вибори нового президента мають відбутися навесні.

Конституція дозволяє провести вибори пізніше цього терміну. Крайньою датою проведення першого туру є 23 травня.

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#Sejm stosunkiem głosów 236 do 213, przy 11 głosach wstrzymujących odrzucił uchwałę @PolskiSenat w sprawie ustawy dotyczącej głosowania korespondencyjnego w wyborach prezydenckich 2020 r. Teraz ustawa trafi do Prezydenta. pic.twitter.com/IqaVAmhygY — Sejm RP (@KancelariaSejmu) May 7, 2020

Раніше Факти ICTV писали, що Польща поступово виходить з карантину та вже на початку травня запровадила другий з чотирьох етапів послаблення обмежень.