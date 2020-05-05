Заробитчане из Украины внесли весомый вклад в экономику Польши — Моравецки

Граждане Украины, проживающие и работающие в Польше, являются важным субъектом, без которого динамичный экономический рост в нашей стране был бы ниже, заявил премьер-министр страны Польши Матеуш Моравецки.

– Сегодня украинцы, находящиеся в Польше, не должны волноваться о легальности своего пребывания. Документы, срок действия которых закончился в период эпидемии, были продлены до 30 дней после его окончания в Польше, – пишет он в статье Солидарность и амбиция на ZN.

По его данным, в Польше сейчас живут около миллиона украинцев, которые продолжают работать в условиях пандемии коронавируса.

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Моравецки сообщил, что правительство выдало распоряжение консульствам Польши в Украине возобновить прием заявлений на получение рабочей визы.

– Тысячи граждан Украины смогут возобновить работу в Польше, – отметил премьер.

Факты ICTV рассказывали о том, поедут ли украинцы работать в Европу после карантина.

Источник: ZN