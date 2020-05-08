Илон Маск объяснил, как читается имя его сына X Æ A-12

Маск объяснил, как читается имя его ребенка от канадской певицы Граймс X Æ A-12.

Он рассказал об этом в шоу американского комика и подкастер Джо Рогана.

X Æ A-12 читается так же, как пишется, то есть Икс Эш Эй-Твелв.

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По словам Маска, идея принадлежит жене. Но часть имени ”А-12” есть отсылкой к самолету-разведчику А-12, которого сконструировали в SpaceX и принадлежит Маску.

Скорее всего, в документах у ребенка будет другое имя — законы штата Калифорния запрещают использовать в имени лигатуры и цифры.

Как сообщали Факты ICTV, на вопрос об имени ребенка в Twitter Маск ответил: X Æ A-12 Musk. Это привело к оживленное обсуждение в сети.

Источник: Joe Rogan Experience # 1470