Ілон Маск пояснив, як читається ім’я його сина X Æ A-12

Ілон Маск пояснив, як читається ім’я його дитини від канадської співачки Граймс X Æ A-12.

Він розповів про це в шоу американського коміка і подкастера Джо Рогана.

X Æ A-12 читається так само, як пишеться, тобто Ікс Еш Ей-Твелв.

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За словами Маска, ідея належить дружині Граймс. Але частка імені ”А-12” є відсилкою до літака-розвідника А-12, якого сконструювали у SpaceX та належить Маску.

Швидше за все, в документах у дитини буде інше ім’я – закони штату Каліфорнія, забороняють використовувати в імені лігатури і цифри.

Як повідомляли Факти ICTV, на запитання про ім’я дитини в Twitter Маск відповів: X Æ A-12 Musk. Це спричинило жваве обговорення в мережі.

Джерело: Joe Rogan Experience #1470