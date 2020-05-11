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Факты / Мир

Польша и Литва открыли границы для работников и студентов

Литва и Польша с 11 мая открыли границы для работников, предпринимателей и студентов.

При въезде в страны пограничники проверяют документы, подтверждающие цель поездки — это может быть свидетельство о месте работы, бизнес-удостоверение, документ компании, справка из учебного заведения.

После этого пограничники решают, впустить человека или нет на территорию своей страны.

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По договоренности между Литвой и Польшей, этим категориям граждан не нужно отбывать 14-дневный изоляцию.

Кроме того, на польско-литовской границе в понедельник заработало большее количество КПП.

Согласно решению литовского правительства на прошлой неделе, от 11 мая все иностранцы могут въехать в Литву, но только поляки не будут проходить карантин в течение 14 дней.

При этом правительство Литвы решило продлить карантин до 31 мая.

Ранее Факты ICTV писали, как будет работать общественный транспорт в Киеве после 11 мая.

Источник: Delfi

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