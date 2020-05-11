Польща та Литва відкрили кордони для працівників та студентів

Литва і Польща з 11 травня відкрили кордони для працівників, підприємців та студентів.

Під час в’їзду в країни прикордонники перевіряють документи, які підтверджують мету поїздки – це може бути посвідка про місце роботи, бізнес-посвідчення, документ компанії, довідка із навчального закладу.

Після цього прикордонники вирішують, впустити чи ні людину на територію своєї країни.

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За домовленістю між Литвою і Польщею, цим категоріям громадян не потрібно відбувати 14-денну ізоляцію.

Крім того, на польсько-литовському кордоні в понеділок запрацювала більша кількість КПП.

Згідно з рішенням литовського уряду минулого тижня, від 11 травня всі іноземці можуть в’їхати до Литви, але тільки поляки не проходитимуть карантин протягом 14 днів.

При цьому уряд Литви вирішив продовжити карантин до 31 травня.

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Джерело: Delfi