В Украине ослабили карантин: что разрешено с 11 мая и какие запреты сохранились

Ослабление карантинных ограничений, которые определил Кабинет министров в постановлении № 343, заработали сегодня, 11 мая.
В этот день часть заведений возобновила свою работу, однако при условии соблюдения противоэпидемических мероприятий.
Что разрешили с 11 мая
- Парки, скверы, зоны отдыха; лесопарковые и прибрежные зоны;
- Детские и спортивные площадки на улице;
- Учреждения бытового обслуживания;
- Стоматологии, салоны красоты и парикмахерские;
- Деятельность предприятий общественного питания на вынос (при условии, что объект является оператором рынка пищевых продуктов);
- Тренировка спортсменов национальных сборных команд;
- Деятельность адвокатов, нотариусов, аудиторов, психологов;
- Летние площадки под открытым небом в заведениях общественного питания;
- Деятельность предприятий, работающих в области средств массовой информации;
- Торговля непродовольственными товарами в магазинах (в частности тех, что расположены в ТЦ);
- Осуществление кино- и видеосъемок, репетиций в театрах, цирках, концертных организациях, художественных коллективах (до 50 человек и без зрителей);
- Деятельность музеев, музеев под открытым небом и историко-культурных заповедников (прием посетителей по решению владельца).
Что остается запрещенным
- Фудкорты и зоны развлечений ТРЦ;
- Перемещение группами более чем 2 человек (кроме сопровождения детей);
- Кинотеатры и театры;
- Метрополитен, общественный транспорт без спецпропусков;
- Пребывание в общественных местах без одетых маски или респиратора;
- Пригородный, междугородный, внутриобластной, межобластной транспорт;
- Регулярное железнодорожное и авиасообщение;
- Спортзалы, фитнес-центры;
- Пребывание в общественных местах лиц, не достигших 14 лет без сопровождения взрослых;
- Пребывание на улице без документов, удостоверяющих личность;
- Университеты, школы, детские сады;
- Самовольно оставлять места обсервации/самоизоляции;
- Проведение массовых мероприятий.
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Ослабление карантина в регионах
Во Львовской области смягчение карантина заработает 15 мая, решила Львовская областная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.
Причина, почему власти отложили ослабления ограничительных мер — увеличение количества больных Covid-19, а также летальные случаи от коронавируса в области.
— Следовательно, те послабления, которые были запланированы с 11 мая, будут вводиться с 15, — заявил заместитель главы Львовской ОГА Тарас Грень.
С 11 мая в Житомире и Виннице заработает общественный транспорт.
В Виннице с 11 мая начнут курсировать 240 единиц общественного транспорта — трамваи, троллейбусы и муниципальные автобусы, заявил мэр города Сергей Моргунов. Перевозки все еще будут происходить по спецпропускам.
В то же время в Житомире воспользоваться общественным транспортом с 11 мая можно будет без каких-либо документов. Однако для предотвращения скопления людей пользоваться транспортом без специальных пропусков можно будет не в пиковые часы.
Мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что с 11 мая в городе “фактически отменили карантин”. Кроме общих для Украины послаблений, в городе также позволили людям посещать пляжи.
К слову, Факты ICTV подробно писали об ослаблении карантинных мероприятий в Киеве, которые заработают с 12 мая.