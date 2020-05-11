Более 220 тыс. инфицированных: Путин смягчает карантин в России

Президент России Владимир Путин объявил о смягчении карантина в стране с 12 мая, при том что 11 мая РФ вышла на третье место в мире по количеству подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом Covid-19.

Власти решили не продлевать так называемые нерабочие дни, которые начались с 30 марта. С 12 мая в РФ заработают базовые отрасли экономики — энергетика, связь, сельское хозяйство, промышленность, строительство и добыча полезных ископаемых.

Несмотря на объявленный поэтапный выход из режима ограничений, власть каждого российского региона должна решать сама, какие ограничения снимать.

Россия начала выходить из “карантина” на фоне ускорения эпидемии — за последние сутки в стране зафиксировали более 11 тыс. новых случаев инфицирования коронавирусом, общий показатель зараженных превысил 220 тыс.

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Однако официальное число умерших от коронавируса в РФ остается удивительно низким 2009 человек, если сравнивать с другими европейскими странами с похожим количеством больных.

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Источник: Дождь